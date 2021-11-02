«Я минут 20 молился». Ритуальщик из Тимашевска рассказал, как сдал тело умершей в мэрию вместо морга

Ритуальщик Роман П., который принес умершую женщину на носилках к администрации Тимашевска, рассказал, что перед этим они вместе с ее сыном два дня пытались отдать тело в морг, но там отказывались его забирать. Об этом Роман сообщил «360».

Тело не принимали в морге, потому что был выходной день. Роман и сын умершей пошли в приемный покой, где хранятся ключи, чтобы можно было пройти и сгрузить тело вместе с родственниками. Но руководство конфисковало ключ, сообщив, что теперь у них новая система работы и для сдачи тел нужно обращаться к конкретной организации.

Они писали заявление в полицию, но тело по-прежнему не принимали. Сын сказал Роману, чтобы он сдал тело, во что бы то ни стало. Поздно вечером он поехал в Красноармейский район, но там ему запретили въезд с Тимашевского района.

«Потом настало утро, я уже от отчаяния поехал к зданию администрации у них просить помощи. Потом мне стало плохо. Я сыну отзвонился, что я сдал покойную в морг, сказал, что все, что от меня зависело, я сделал», — рассказал Роман.

Ритуальщик добавил, что услуги по транспортировке оказали бесплатно, вопреки тому, что написали в некоторых СМИ, якобы у них был коммерческий умысел. И захоронили женщину тоже бесплатно.

Романа хотят привлечь к ответственности за то, что он привез тело к мэрии. Но он уверяет, что не собирался бросать тело.

«Я спокойно не мог там остановить. Там уже запах невыносимый. Я понес ее в администрацию, чтобы они приняли ее и помогли нам вместе с родственниками прорваться на территорию морга», — сказал он.

Роману в какой-то момент стало плохо, вызвали скорую. После он позвонил сыну и сказал, что тело сдали в морг. Но не все родственники умершей оценили старания ритуальщика. Он предположил, что в семье покойной по-разному смотрят на эту ситуацию. Но крайним теперь делают его.

«Я молился стоял. Там столько народу понабежало. Прежде чем они в администрацию занесли, я минут 20 молился и просил о помощи», — поведал Роман.

Ранее прокуратура Краснодарского края завела дело после появления тела у мэрии.