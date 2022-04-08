«Я извиняюся!» КПРФ попыталась оправдать Зюганова после мата в Госдуме

Комментарий Геннадия Зюганова к отчету правительства стал новым мемом. Интернет-пользователи расслышали в речи лидера коммунистов в Госдуме в четверг, 7 апреля, матерное слово. И хотя глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко сказал сайту «Подъем», что такого не может быть, фразу называют универсальным ответом на любой вопрос.

Геннадий Зюганов очень эмоционально высказался в защиту бизнеса.

«В лед идет вся продукция! Два проверяющих пришли, парализовали производство. Ну, я извиняюся», — после этой фразы последовало слово, похожее на бранное.

В пресс-службе КПРФ считают, что ничего такого он не говорил. Александр Ющенко заверил, что лидер коммунистов ни в быту, ни тем более на выступлениях не употребляет таких слов, а то что послышалось он назвал «воспаленным восприятием».

«Даже никакой оговорки быть не может. Я это говорю вам совершенно ответственно», — сказал он.

Отчет о работе правительства представил премьер-министр Михаил Мишустин. Он анонсировал повышение пенсий и МРОТ, помощь школам Донбасса и дал оптимистичный прогноз восстановления экономики России.