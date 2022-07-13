При повторном вскрытии тела 16-летнего подростка, погибшего в детском доме инвалидов Троицка Челябинской области, выявили многочисленные свежие ссадины, заявила мать мальчика Марина Батурина. Она рассказала, что по словам судмедэксперта, ее сын захлебнулся рвотными массами. Женщина намерена добиться возбуждения уголовного дела по факту смерти ребенка.

«Захлебнулся рвотными массами. Скорее всего, он и был вот на этой „растяжке“, которую воспитанники так зовут», — рассказала Марина Батурина после беседы с судмедэкспертом. Она добавила, что в четверг, 14 июля планирует похоронить сына, следователи дали на это разрешение.

«Дальше я хочу добиться возбуждения уголовного дела, причем двух. Первое — по факту жестокого обращения с детьми, для того, чтобы прекратить эти издевательства в дальнейшем. А второе — по факту смерти, уже оснований предостаточно. Но пока Следственный комитет не сообщил, что возбуждает дело», — заявила мать погибшего подростка.

По ее словам, сын был доброжелательным, она никогда не думала о том, что мальчика придется определять в медицинское учреждение. Батурина рассказала, что мальчик хорошо читал стихи, участвовал в соревнованиях по плаванию, но затем в Москве у него диагностировали шизофрению. Медики рекомендовали женщине поместить ребенка в учреждение социального обеспечения. У Марины Батуриной есть еще один сын, ему четыре года.

Накануне СК по Челябинской области сообщил о смерти 16-летнего подростка в детском доме инвалидов Троицка Челябинской области. Общественники заподозрили персонал заведения в жестоком обращении с детьми.