Общество 13 марта 2024, 15:54 «Я голосую за жизнь». Майданов презентовал новый музыкальный клип Майданов презентовал клип на песню «Я голосую за жизнь»

Читать 360tv в

Первый зампред комитета Госдумы по культуры, композитор и исполнитель Денис Майданов презентовал клип на песню «Я голосую за жизнь». Ролик появился в его Telegram-канале.

Майданов отметил, что этот трек последние несколько месяцев звучит на многих российских радиостанциях. Также он не раз исполнял ее на форумах вместе с представителями разных молодежных объединений страны.

Реклама

Идея вместе снять видео на эту песню принадлежит именно им, отметил депутат. И эта инициатива, конечно, нашла отклик. Майданов с удовольствием поддержал ребят, которые захотели создать такой клип.

«Счастлив, что у нас такая активная и замечательная молодежь! Это те ребята, которые уже сегодня своим сердцем, знаниями и трудом формируют будущее нашей России», — указал депутат.

Среди них есть добровольцы, представители студотрядов, молодые спортсмены, врачи, артисты и волонтеры. И каждый из них, подчеркнул Майданов, сделал верный выбор — строить сильную страну.

«И мы вместе голосуем за жизнь!» — заключил он.