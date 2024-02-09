Эксклюзив 09 февраля 2024, 20:16 «Я его не поддерживаю». Проживающий в России брат Сырского — о новом главкоме ВСУ Брат главкома ВСУ Сырского Олег заявил, что не поддерживает его Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Проживающий в России брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского заявил, что не поддерживает его. Об этом он рассказал «360».

«Я его не поддерживаю», — подчеркнул Олег Сырский.

Реклама

По данным источника «360», брат и родители нового главкома ВСУ в настоящее время проживают во Владимире. Мама Сырского чтит память своего отца, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

По данным Telegram-канала Shot, родственники Сырского отказываются обсуждать его назначение на должность главкома и скрывают родство с ним. Ежегодно семья Сырского участвует в акции «Бессмертный полк».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на это место Александра Сырского. Экс-главкому сразу после отставки присвоили звание Героя Украины.