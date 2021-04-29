«Я должен быть там»: Милонов объяснил появление аккаунта в TikTok

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов объяснил появление аккаунта в TikTok. Ранее он критиковал эту соцсеть, написал портал «Ридус».

Отмечается, что пару дней назад в TikTok появился профиль, названный «Виталий Милонов. Самый народный депутат, православный, отец 6 детей». В аккаунте уже есть четыре ролика. На них парламентарий сажает деревья и в форме НКВД озвучивает претензии к актеру Александру Палю, недавно попавшему в скандал с дракой.

По словам Милонова, профиль создан не им.

«Сам я, признаться, понятия не имею, как публиковать в TikTok эти ролики. У меня даже программы для них нет. Их делают мои избиратели. Когда я принимал участие в посадке деревьев, ко мне подошли люди, попросили меня попозировать для видео», — пояснил депутат.

Ранее Милонов заявлял, что эта соцсеть — «инструмент дебилизации общества». Сейчас он заметил, что и там у него есть аудитория.

«Если это площадка, на которой находятся мои избиратели, то я должен быть там», — заключил политик.