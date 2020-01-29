«Я читал про это в СМИ, но документа не видел». Кравчук — о «встрече» Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои недавние слова о том, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встречались во Львове перед началом Второй мировой войны. Политика процитировал сайт kp.ru.
«Я читал это (о встрече Сталина и Гитлера во Львове — прим. kp.ru) напечатанное в средствах массовой информации. Ну, вот и передал», — рассказал Кравчук.
Он признался, что не видел архивного документа, который бы подтверждал факт встречи. Экс-президент добавил, что не занимался глубоко этим вопросом и не ручается за достоверность информации, которая появлялась в СМИ. По его мнению, за это несут ответственность журналисты, телеканалы и газеты.
«Но тогда, если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить», — резюмировал Кравчук.