Эксклюзив 24 января 2023, 01:47 «Школьники решили, что ремень лучше». Учитель из Усть-Лабинска объяснил, почему публично выпорол двух учеников Учитель из Усть-Лабинска Дорофеев объяснил «воспитанием» публичную порку учеников РИА «Новости»

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Шестиклассники из школы № 4 Усть-Лабинского района Краснодарского края нуждались в «отеческом» воспитании, заявил учитель математики Владислав Дорофеев. В беседе с «360» он уточнил, что именно поэтому несколько раз ударил ремнем двух ребят. При этом педагог пожалел о том, что в борьбе с непослушными школьниками дошло до таких методов.

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Учитель, который 24 года проработал в школе, решил, что публичная порка поможет «угомонить» распоясавшихся ребят. По его словам, на перемене двое мальчиков кидали друг в друга портфели и размахивали стульями. Шестиклассники успокоились лишь тогда, когда Дорофеев вошел в класс и велел им разойтись.

«Я человек по жизни с юмором, поэтому спрашиваю: „Ну что, как будем наказывать — родителей в школу вызывать или ремня дать по-отечески?“ Школьники решили, что ремень лучше. По пять раз стукнул», — пояснил он.

Цели наносить увечья не было — дети меня знают, я знаю их. На видео дети смеются, сами подходят ко мне. Если бы действительно хотел бы провести «экзекуцию», то отвел бы в кабинет замдиректора. И там уже другими методами. Владислав Дорофеев учитель математики

Педагог утверждает, что на следующей перемене лично подходил к ребятам и интересовался их самочувствием. Тогда никто не подозревал, что одна из одноклассниц снимала порку на видео. Позднее ролик разлетелся по соцсетям.

«А сейчас идет разбирательство, опрос. Вчера в ПДН (отдел полиции по делам несовершеннолетних — прим. ред.) общались, в Следственном комитете был, объяснения давал. Это был воспитательный момент по-отцовски. Может быть, мне не стоило этого делать, но в той ситуации я думал, что они поубивают друг друга», — добавил Дорофеев.

Учитель заявил, что руководство школы попросило его написать заявление об увольнении. Но после завершения разбирательства Дорофеев надеется вернуться на работу. В первую очередь он думает о школе, что осталась без замдиректора, а также об учениках, которым нужен педагог.