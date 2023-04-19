Общество 19 апреля 2023, 15:04 «Я был просто пьян». Ударивший девочку житель Казани принес публичные извинения за поступок Ударивший девочку житель Казани принес публичные извинения за свой поступок

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Житель Казани, ударивший в живот шестиклассницу, не придержавшую ему дверь, принес публичные извинения. Мужчина объяснил свой поступок тем, что был пьян. Видеозапись оказалась в распоряжении «360».

Напавшим оказался местный житель 1962 года рождения. Он рассказал, что 17 апреля ударил девушку.

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«Зачем это сделал? Я был просто пьян. Наш участковый провел со мной профилактику. Вину признаю, раскаиваюсь. Хочу попросить прощения у этой девушки и у ее родителей», — заявил на камеру житель Казани.

Он попросил прощения у жильцов всего дома, возле которого ударил школьницу, а также у всех жителей столицы Татарстана. Мужчина пообещал больше не совершать правонарушений.

По информации Telegram-канала Mash Iptash, казанец ударил школьницу, потому что она не придержала для него входную дверь. Соседи пожаловались на мужчину — по их словам, он «кошмарил» весь дом, грубил жильцам и прибирал к рукам чужое. Отец девочки написал заявление в полицию.

Весной прошлого года другой житель Казани убил пятилетнюю девочку с ДЦП. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 17 лет.