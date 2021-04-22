«Я был невежественен»: блогера из США шокировали потери СССР во Второй мировой войне

Американский блогер, публикующий свои видео под ником Pyredox, сделал обзор видео «Павшие во Второй мировой войне» 2016 года. В этом ролике в виде инфографики представлены потери мирного населения и военных в странах — участницах конфликта, написал сайт Daily Storm.

В целом война унесла жизни 70 миллионов человек. Видео начинается с демонстрации потерь военных США в войне. Молодой человек заявил, что это «ничто в сравнении с лишениями России». Его потряс эпизод про колоссальный ущерб, который понесла Красная армия (РККА).

«Господи! Этот график продолжает расти! Вот дерьмо! Я знал, что русские потеряли 20 миллионов, но когда видишь вот такое наглядное сравнение с другими странами… Просто сумасшедшее количество людей!» — воскликнул Pyredox.

Он удивился еще сильнее, когда была показана история блокады Ленинграда. Американец задался вопросом о том, «что они делали с телами?».

«Я был невежественен… Это больше, чем я могу себе вообразить! Умерло более миллиона!» — подчеркнул блогер.

Pyredox сделал обзор видео о потерях во Второй мировой войне после того, как просмотрел ролики о Битве за Москву в 1941 году и взятии Берлина в 1945 году.