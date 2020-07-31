«Я был на взводе». Житель Брянска ударил по лицу девушек и молотком разбил их машину

Житель Брянска Максим Лысаков ударил по лицу двух девушек, а потом молотком разбил их машину. Свой поступок он объяснил разговоре с «360».

«Причина в том, что мне ломали двери и разбили окна. Меня не было дома, у меня дома были двое маленьких детей — семь и 12 лет. Я был на подъезде к дому, где-то в 10 минутах на такси ехал. Мне звонит дочка в истерике: „Папа, нас убивают, ломают двери, выбивают окна, мужик какой-то в окно лезет“», — рассказал мужчина.

Вскоре Лысаков приехал домой и забежал в свою квартиру. У него выбили одно стекло из двух в одном окне.

Я приехал разъяренный тем, что мне звонит дочь прям в истерике, в истерике Максим Лысаков, житель Брянска.

Дети указали на мужчину, который пытался пробраться к ним в квартиру. Тогда отец взял молоток и побежал с ним на улицу.

«Зашел, успокоил детей. Дети мне показали, что вот эта машина, вот этот человек, конкретно показали на человека. И я, естественно, пошел с ним разбираться, а он там убегал от меня постоянно. Я был на взводе по понятным причинам», — объяснил Лысаков.

Собеседник «360» не смог догнать мужчину, который напугал его семью. Поэтому он напал на машину, на котором тот приехал. Там сидели две девушки. Лысаков ударил их по лицу, а потом молотком разбил автомобиль.

Здесь нет такого: виновен — не виновен. Я виновен в своем, те виновны в своем. Нет черно-белой картины в этой ситуации Максим Лысаков, житель Брянска.

На место происшествия приехала Росгвардия, а потом и вторая машина. Также туда прибыли участковые, было много полицейских.

В итоге Лысакову выписали штраф в 500 рублей за нецензурную брань в общественном месте.