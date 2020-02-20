«Я бы ни за что не посоветовала эту дату». Астролог пояснила, как вести себя в зеркальные даты

Ведический астролог и нумеролог Алла Новокрещенова уточнила, что двойка содержит негативную энергию. По ее словам, это число сильно влияет на эмоциональное состояние человека.

«Человек испытывает неуверенность, непонимание, куда идти и как двигаться по жизни. Даты, в которых много двоек, не считаются гармоничными. Если заключить в эти дни брак, то отношения всегда будут „на эмоциях“, а семейная жизнь наполнится ссорами. Я бы ни за что не посоветовала эту дату. Под каждого человека нужно подбирать индивидуальные и благоприятные ему цифры. Обобщать, будто в этот день у всех все будет здорово, — неправильно», — заметила Новокрещенова.

Нумеролог порекомендовала употреблять больше жидкости 20 и 22 февраля.

Астролог, экстрасенс и целитель Павсекакий Богданов подчеркнул, что зеркальные даты имеют сильный информационный посыл. Он добавил, что многие люди верят в силу цифр.

«Действительно, если загадать какое-то желание, то оно сбудется. Но не стоит забывать, что это всего лишь ваш посыл и ваша вера. Своими мыслями люди сами возводят эти даты на некий пьедестал», — пояснил Богданов.

Он заявил, что двойки воздействуют на здоровье и финансовые вложения.

«В это время лучше всего поправлять здоровье, назначать операции. Для личной жизни двойки не несут никакой информационной и энергетической нагрузки. Назначать свадьбы не стоит. А вот в плане физического состояния двойки очень сильные», — добавил астролог.