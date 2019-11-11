«Я буду молча подавать патроны». Жена футболиста Тарасова процитировала супругу Гитлера

Дмитрий Тарасов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию из аэропорта.

«Даже если весь мир будет против тебя, я буду тихо стоять за твоей спиной… И молча подавать патроны», — написала под ней Анастасия Костенко.

Издание отмечает, что пользователи сразу начали критиковать девушку.

«Побереги патроны они тебе самой пригодятся. Будешь терпеть всю жизнь? Когда тебе дают леща (пока не беременна)», «Цитата любовницы Гитлера…. Тарасовские лещи дают о себе знать», «…молча подавать патроны. Странно, что у счастливой в браке женщины возникают такие мысли в голове: жестокость, агрессия, злоба. Счастливый человек — вот и задумаешься счастлив ли он?!», — заметили комментаторы.