«Я боюсь привитых». Таксист в Москве отказался везти вакцинированную пассажирку

Таксист в Москве в отместку за антиковидные ограничения в столице решил выразить свой протест, отказавшись везти вакцинированную пассажирку. Водитель сказал, что боится от нее заразиться.

Таксист включил запись до того, как к нему села пассажирка. Он предупредил зрителей, что собирается провести антисоциальный эксперимент, сказав, что откажется везти девушку, если узнает, что она вакцинирована.

Когда пассажирка села в машину, он спросил у нее, сделала ли она прививку. Девушка ответила, что вакцинирована. И тогда таксист сказал, что не повезет ее, предложив отменить заказ и вызвать другую машину, потому что он боится от нее заразиться.

«Эта зараза, мы в принципе не знаем, что это такое. Сейчас людей заставляют вакцинироваться. Вот я просто этого не делал, я боюсь от вас заразиться. <…> Понимаете, нас не пускают уже никуда. Либо нас оберегают, либо боятся. Я тоже боюсь привитых», — сказал водитель.

Мужчина выложил ролик в TikTok. Однако не все поверили, что мужчина на видео — таксист. Некоторые решили, что ролик записан блогером по сценарию.

В Москве ранее ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий работников, в том числе для водителей общественного транспорта и такси.