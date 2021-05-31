«Я атеист на самом деле». Актер-битбоксер рассказал, как призвал покаяться в ТikТоk в образе батюшки

Герой ролика, исполнивший битбокс в церковной одежде, которым заинтересовалась РПЦ — на самом деле не священник, а актер Константин Самойлов. В беседе с «360» он признался, что атеист, и не знает, кто выложил ролик.

Константин снимался в роли священника в кино. И пока он был на съемках, решил записать такой ролик, в котором исполнил битбокс и призвал покаяться. Ролик набрал в TikTok уже полмиллиона просмотров.

«Я атеист на самом деле», — признался актер.

Это своеобразный трибьют уличному петербургскому музыканту, известному как MC Покайся, который прославился на улицах Северной столицы, а затем и в интернете в 2008 году.

«Я был на съемках фильма и вспомнил, что был такой человек в Петербурге лет 12 назад. И его звали MC Покайся. Он ходил просто и читал битбокс вот этот: „Покайся, покайся“. И вот это видео раньше бомбило. Я вспомнил, что такое веселое видео было, и решил записать TikTok», — рассказал Константин.

Актер признался, что не знает, кто выложил ролик. Его нет и на его странице в Instagram.

«И в TikTok я не выкладывал, просто я скинул-то его двум друзьям. Кто-то из друзей — не признается, видимо, — переслал кому-то, а кто-то уже запостил. Этого человека, кто запостил, я тоже не знаю. В TikTok нашел эту девушку, но я так и не понял, кто», — сообщил он.

Константин — уроженец Екатеринбурга, но уже семь лет проживает в Москве. Он любит практиковать разные образы в кино. В Новосибирске он учился на оперного певца, после чего переехал в столицу. На протяжении жизни Константин играл в драматическом театре. В Москве он три года был ведущим солистом «Театра С.А.Д». Сейчас Константин находится в свободном плавании и принимает участие в разных проектах, поет в театрах.