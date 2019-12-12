Изымать родителей из неблагополучных семей предложили в России

Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» передали президенту России Владимиру Путину предложения по реформе системы опеки и семейного устройства тех, кто остался без родителей. Например, предлагается изымать детей у взрослых только в крайнем случае, а лучше забирать родителя, который представляет угрозу.

Как пишет РБК, 10 декабря проходила ежегодная встреча главы государства с президентским Советом по правам человека (СПЧ). Во время обсуждения специалисты фонда внесли предложения по изменению действующего закона. В частности, они хотят, чтобы ребенка забирали из семьи только в том случае, если от родителя исходит угроза и ее нельзя никак устранить.

Пять лет одиночества девочки из центра «Мать и дитя» - Она никогда не выходила из больницы. Вот что говорят люди, от которых зависит ее судьба Подробнее

Также в тексте есть предложение изымать из семей именно взрослых, которые угрожают безопасности ребенка. Малышей могут и отдавать тем родителям, которые не представляют никакой угрозы.

«Нормы по изъятию родителя сейчас нет, и даже когда мы пытаемся выселить из квартиры родителя-алкоголика, лишенного прав, суды отказывают в принудительном выселении», — пояснила зампред комитета ГД по делам семьи Оксана Пушкина.

Согласно документу, если ребенка забрали из семьи, то его необходимо передать близким или во временную семью, а не в детский дом. Кроме того, на решение о передаче должно отводиться не более 12 часов.