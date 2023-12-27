Эксклюзив 27 декабря 2023, 21:17 «Извинения — это просто слова». Риелтор из Краснодара предложила Ивлеевой купить квартиру ветерану СВО Риелтор Мосейкина предложила Ивлеевой купить квартиру ветерану СВО РИА «Новости»

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Краснодарский риелтор Александра Мосейкина обратилась к блогеру Анастасии Ивлеевой и предложила ей способ искупить вину за скандальную вечеринку. Об этом агент по недвижимости сообщила «360».

Телеведущей предложили купить квартиру ветерану специальной операции или любому защитнику отечества, который нуждается в улучшении своих жилищных условий.

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«Готовы помочь вам найти нуждающуюся семью, провести всю сделку от начала до конца и взять на себя все „технические“, организационные детали. Мы верим в то, что Вы — человек с большим сердцем и любите нашу страну не меньше, чем мы», — написала риелтор.

Она также опубликовала видеообращение в своем Instagram*, где заявила, что простые извинения вряд ли помогут нивелировать последствия вечеринки.

«Извинения — это просто слова», — подчеркнула Мосейкина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже сделал предложение раскаивающимся гостям «сатанинской» вечеринки Ивлеевой. Он призвал их пройти подготовку в учебном центре спецназа в Гудермесе.

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