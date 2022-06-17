«Извинения были бы кстати». Блогер оценила наказание пассажиру автобуса, который оскорбил ее из-за цвета кожи

Модель и блогер Стелла Казийаке прокомментировала «360» вердикт Фрунзенского суда Санкт-Петербурга, который приговорил ее обидчика к 50-и часам обязательных работ и семи суткам ареста. По ее словам, результат отчасти превзошел ожидания.

«Лично для меня — и на этом спасибо. Я, правда, думала, что его на 15 суток посадят, но я больше рада общественным работам», — сказала девушка.

Она также добавила, что ни сам мужчина, ни его родственники не пытались связаться с ней и как-либо извиниться.

«Как мне сказали, он испытывает раскаяние и чувствует себя виноватым в случившемся. Но я-то его видеть не хочу и надеюсь, больше никогда не увижу. Но извинения были бы кстати, если бы он на ту же камеру телефона их снял», — подчеркнула Стелла.

Девушка также рассказала, что после случившегося получила большое количество сообщений со словами поддержки. Она отметила, что не привыкла к такому активному вниманию к себе со стороны незнакомых людей и не представляет, что могут ощущать знаменитости.

Неприятная история, невольной героиней которой стала 28-летняя Стелла Казийаке, произошла несколько дней назад в Санкт-Петербурге. Там 33-летний мужчина в автобусе принялся оскорблять темнокожую девушку — родители Стеллы приехали в Россию из Руанды, спасаясь от геноцида, когда их дочери исполнился всего год. Девушка пыталась отсесть от хулигана, но тот преследовал ее по всему автобусу. Кроме того, он начал фотографировать ее без разрешения и якобы хотел отправить это фото своей жене.

Стелла засняла произошедшее на видео и опубликовала в социальных сетях. При этом изначально она не хотела писать заявление на обидчика, но когда случай распространился в интернете, поменяла свое мнение. Как выяснилось, мужчина трижды судим — за избиение полицейского, продавщицы и попытку изнасилования. Стелла узнала о его прошлом и поняла, что он может быть опасен для общества.