Известный журналист Андрей Бабицкий умер в Донецке

Российский журналист Андрей Бабицкий умер в Донецке. Последние годы он сотрудничал с изданием «Украина.ру». Его коллеги подтвердили эту информацию, написало РИА «Новости».

«Да, подтверждаем, это правда, печальная новость, Андрей умер», — сказали агентству в редакции.

Бабицкий родился в 1964 году в Москве. Ему было 57 лет. С 1989 по 2014 год он работал корреспондентом «Радио Свобода»* (включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Активно поддерживал присоединение Крыма к России, а также республики Донбасса. В связи с этим в 2015 году переехал в Донецк, где жил и работал до самой смерти.

Постоянным автором издания «Украина.ру» Бабицкий стал в 2016 году. Он также был колумнистом газеты «Взгляд» и информационного портала Life.

* «Радио Свобода» — СМИ, признанные в России иноагентом.