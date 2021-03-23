Известный врач умер в Екатеринбурге

Известный врач-фтизиатр Игорь Медвинский умер в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на главу Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии (УНИИФ) Светлану Красноборову.

Причины смерти Медвинского пока неизвестны. Прощание с врачом состоится 25 марта в 10 утра. «От нас ушел замечательный человек, ученый, врач. Светлая память о Игоре Давыдовиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в официальном заявлении УНИИФ.