Известный вирусолог России расскажет о коронавирусе в программе «Личные связи»
Выходит первый выпуск нового авторского проекта «Личные связи» о разных знаменитостях, в котором известный вирусолог Николай Дурманов расскажет о пандемии коронавируса. Об этом сообщил портал «Русская планета».
Дурманов поделится ценной информацией о проблеме распространения коронавируса по всему миру. Интервьюировать его будет советский и российский журналист, а также генеральный директор «Газпром-медиа радио» Юрий Костин.