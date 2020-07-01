Известный ученый и автор более 600 научных трудов. Владиславу Краснопольскому исполнилось 82 года

Всемирно известному ученому в области гинекологии и акушерства Владиславу Краснопольскому исполнилось 82 года. Он автор более 600 научных трудов, в том числе пособий для врачей. Родившись в Самаре, позднее стал почетным гражданином Подмосковья.

В регионе профессор посвятил здравоохранению уже больше 15 лет. Выучившись к 1961 году по специальности «врач-лечебник», он пришел в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии.

Здесь будущий выдающийся ученый стал младшим сотрудником, а затем старшим. С 1973 года он руководитель гинекологической клиники при институте, а с 1985 и до сих пор — уже его директор.

Кроме того, 30 лет назад стал заведующим кафедрой акушерства и гинекологии при факультете усовершенствования врачей. Эту должность он занял в МОНИКИ.

Владислав Иванович Краснопольский уже известен как ученый, член-корреспондент Российской академии медицинских наук и создатель школы хирургов акушеров-гинекологов.

Он награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Также ученый — лауреат премии правительства России, заслуженный врач и деятель науки.

Владислав Краснопольский был отмечен и знаками губернатора «Благодарю 2007» и «За труды и усердие 2008».