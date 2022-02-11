Известный скульптор Андрей Клыков умер в мастерской

Умер известный скульптор Андрей Клыков. Ему было 59 лет. Клыкова обнаружили мертвым 10 февраля в его мастерской в центре Москвы, сообщил РЕН ТВ.

Среди самых известных работ Клыкова — памятник императрице Марии Федоровне в Петергофе, памятник маршалу авиации Ивану Борзову в Шатуре, памятник русскому гвардейцу Семеновского полка в Москве, а также скульптура у входа в храм Пресвятой Богородицы в Запорожье. На родине скульптора, в Курской области, стоит памятник генералу, дважды Герою Советского Союза Александру Родимцеву, а также монумент его отцу, также известному скульптору Вячеславу Клыкову. Он принимал активное участие практически во всех работах отца, с которым они создали десятки памятников в России и за рубежом.

Андрей Клыков родился в 1962 году в городе Щигры в Курской области. Окончил Московскую среднюю художественную школу, после которой начал работать в объединении «Росмонументискусство». В 1980 году Клыков поступил на факультет скульптуры Московского государственного художественного института имени Сурикова.

Ранее стало известно о смерти продюсера «Ленфильма» Феликса Эскина. Ему было 90 лет.