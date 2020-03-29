Известный московский ведущий на изоляции устроил балконную вечеринку и собрал толпу

В России решили последовать примеру жителей европейских стран. Балконный концерт для тех, кто на карантине, устроил ведущий Игнат Тагиев. Правда, помимо аплодисментов в соседних квартирах, толпа прохожих собралась на улице.

Видео с подготовкой к концерту появилось в Сети. Позже десятки прохожих и жильцов из дома напротив начали выкладывать концерт барабанщика в соцсети. Кульминацией концерта стали «неприглашенные» гости — отряд Росгвардии, проходивший мимо. Музыкант это тут же обыграл — он исполнил барабанную партию под строевой шаг полицейских и песню Любэ «Прорвемся, опера».