Общество 01 июня 2023, 14:02 Известный кларнетист Андрей Казаков скончался в Петербурге

Читать 360tv в

Известный кларнетист, заслуженный артист России Андрей Казаков скончался на 68 году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова,передала «Вечерняя Москва».

Артист умер 31 мая, причины смерти не уточняются. Как сообщили «Народные новости», информации о дате церемонии прощания с Казаковым на данный момент нет.

Реклама

Отмечается, что с 2012 года артист занимал пост руководителя театрально-концертным управлением Санкт-Петербургской консерватории.