Известный экстрасенс рассказала, что ждет Россию в 2020 году

Райма уверена, что люди должны будут определиться, что для них будет наиболее значимо — духовное или материальное. Если человечество выберет экологию, то удастся избежать 3-й мировой войны. Если же выберут деньги и карьеру, то возможен ряд природных катаклизмов, а затем и военных действий. Зачинщиком экстрасенс назвала страны Европы.

Также, по прогнозу, продолжит набирать оборот проблема беженцев и мигрантов. Европейская культура начнет трансформироваться и может даже погибнуть. Азия продолжит укреплять свою экономику, усиливать позиции на международной политической арене.

Россия пройдет 2020 год с достоинством. Страна преодолеет все трудности и невзгоды. Именно на нее многие начнут равняться, уважать и даже бояться, уверена экстрасенс.

«Вижу развитие космонавтики, новые гипотезы и даже открытия! К сожалению, нас снова ждут столкновения с американцами по причине Крымского конфликта (он снова начнет развиваться). Монополизация экономики в России приведет к цифровой системе управления людьми. Банковские карты уступят место новым разработкам. Людей начнут чипировать (в 2020 году состоится эксперимент, который закончится удачно). Нас ждут изменения в паспортной системе (она ужесточится). Изменения коснутся и налоговой реформы, и мусорной реформы (власть начнет больше задумываться об экологии)», — рассказала Райма.

А вот простым людям жить легче не станет. Кризис внутренней политики и нищета никуда не уйдут. Более того, из-за этих проблем могут начаться опасные гражданские всплески. Ситуация должна стабилизироваться к концу года.