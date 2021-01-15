Известный депутат умер на Ямале

Отмечается, что большую часть своей жизни Полонский отдал Ямалу. Его вспоминают, как талантливого управленца, компетентного руководителя и трудолюбивого человека, который внес в развитие района огромный вклад.

«Коллектив администрации Пуровского района разделяет боль утраты с родными и близкими, со всеми, кто работал вместе с Анатолием Григорьевичем. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.