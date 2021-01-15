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    15 января 2021, 19:21

    Известный депутат умер на Ямале

    Артур Блянихов

    На 71-м году из жизни ушел депутат Думы и почетный житель Пуровского района (ЯНАО) Анатолий Полонский. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Отмечается, что большую часть своей жизни Полонский отдал Ямалу. Его вспоминают, как талантливого управленца, компетентного руководителя и трудолюбивого человека, который внес в развитие района огромный вклад.

    «Коллектив администрации Пуровского района разделяет боль утраты с родными и близкими, со всеми, кто работал вместе с Анатолием Григорьевичем. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.