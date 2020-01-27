Известный бренд спагетти оказался в черном списке «Росконтроля»

В изучении качества и безопасности продуктов эксперты опирались на 40 параметров.

Все производители отнесли выбранные для тестирования образцы к группе А. Так, в них должно быть не менее 85% твердой пшеницы. Специалисты выяснили, что в «Роллтоне» содержится 16% муки мягкой пшеницы, а в спагетти от «Маркет Перекресток» — 28%. Последняя фирма допустила серьезное нарушение.

Исследователи проверили содержание остаточных пестицидов. В продукции «Роллтон» и La Molisana их количество оказалось минимальным. По словам специалистов, это не несет опасности для здоровья.

Также эксперты оценили вкус и цвет продукции, однако серьезных нарушений не обнаружили.

По результатам проверки спагетти марки «Маркет Перекресток» попали в черный список «Росконтроля», а продукция бренда «Роллтон» — в список товаров с замечаниями. Остальная продукция прошла тестирование успешно. Ее эксперты рекомендуют к покупке.