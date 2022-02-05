Известный блогер из Новосибирска отпинал машину девушки из-за нарушения ПДД. Видео

Создатель новосибирского паблика «АСТ-54» Виталий Полищук устроил дорожные разборки с девушкой из-за того, что она проехала прямо из поворотного ряда и попыталась встроиться перед его машиной. Полищук выскочил из салона и стал пинать ее автомобиль.

Момент, когда Subaru, в котором ехал создатель «АСТ-54», подрезал Suzuki Jimny, за рулем которого была девушка, зафиксировал ее видеорегистратор. На кадрах видно, что Subaru сначала подрезает Jimny и не дает проехать. Когда автомобили остановились, Полищук вышел из машины и несколько раз пнул ногой иномарку девушки.

Приличной такого поведения стало то, что девушка нарушила ПДД и проехала перекресток не своей полосы. Так это объяснил сам Полищук.

Автоэксперт Кирилл Бревдо в беседе с «360» заметил, что случившееся — довольно распространенная ситуация, особенно если все обстоит действительно так, как комментирует сам Полищук, и девушка пренебрегла правилами ПДД и поехала преодолевать перекресток не со своей полосы.

«Вероятно, вот этот „учитель года“ Полищук решил наказать девушку таким образом. <…> Мне кажется, что оба хороши. <…> Но мне было интересно посмотреть на эту ситуацию, если бы девушка была не на маленьком безобидном Jimny, а на большом каком-нибудь „круизере“ (Land Cruiser) или на „гелике“ (Mercedes-Benz G-Class). Я бы посмотрел, как господин Полищук будет не пропускать такую машину», — сказал Бревдо.

По его мнению, в данном случае, виноваты и Полищук, и его оппонентка, но окончательный вывод определит группа разбора. Автоэксперт добавил, что многие водители в России позволяют себе такие вольности при пересечении перекрестка и проезжают его не с той полосы. Много и таких «учителей», которые всеми правдами и неправдами пытаются отстоять свое место в потоке, и это приводит к таким последствиям, добавил он.

«Что касается такого нападения на машину обидчицы, которое попало на видео, то я думаю, что это был такой выплеск эмоций без какого-либо желания попортить ее транспортное средство. Вообще, у нас в законодательстве есть статья 7.17 КоАП, которая учитывает повреждение чужого имущества», — напомнил он.

По его мнению, если бы Полищук был менее сдержан, речь могла идти уже о привлечении к административной ответственности.

Блогер у себя в Stories в Instagram заявил, что такое поведение было связано с тем, что ему кажется неправильным, когда кто-то из водителей стремится повредить чужое имущество вследствие нарушения ПДД.

«Что касается этого пинка. Поступок был не очень красивый, но заслуженный полностью», — сказал Полищук.

Он добавил, что не видел, кто был за рулем иномарки. По его словам, он поступил бы аналогичным образом вне зависимости от того, какая марка машины была у нарушителя и кто бы ей управлял.