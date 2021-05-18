Известный бизнесмен пострадал при крушении вертолета в Архангельской области

При крушении вертолета Robinson в Белом море пострадал собственник компании BSG Electronics Engineering Company Сергей Бильков, а также Николай Суринов, проживающий в Петрозаводске. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Оба пострадавших госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. Также известно об одном погибшем — это опытный пилот Вадим Сазонов. По некоторым данным, он был чемпионом мира по вертолетному спорту.

По данным МЧС по региону, вертолет Robinson вылетел из аэропорта Васьково и упал в Белое море недалеко от острова Мудьюг. Помимо этих трех человек, на борту находился еще один. Но его пока не нашли. К ликвидации последствий падения вертолета были привлечены 24 человека и шесть единиц техники. На место крушения выезжал начальник Главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов и следственно-оперативная группа.

В результате крушения воздушного судна следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть человека.