23 июля 2023, 16:04
Известный башкирский певец Радик Динахметов отправился в зону СВО
Заслуженный артист Башкирии Динахметов отправился на службу в зону СВО
Заслуженный артист Башкирии Радик Динахметов отправился служить по контракту в зону спецоперации. Певец начал проходить необходимую подготовку в медвзводе. Об этом сообщили в Telegram-канале радио «Юлдаш».
У Динахметова появилась новая должность — санитар медицинского взвода. Он проходит обучение по оказанию первой помощи раненым солдатам.
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«Также я должен пройти полную военную подготовку: окопы, марш-броски. Мы каждый день на полигоне», — сообщил музыкант.
Динахметов известен в республике как исполнитель песен «Пока ты есть в мире», «Скучаю по голубоглазой девушке» и других. Он успел выпустить семь музыкальных альбомов, четыре CD-диска и четыре видеоальбома.
Будущие контрактники из Москвы назвали патриотизм причиной решения уехать в зону СВО. По словам одного из них, важно на собственном примере прививать молодежи духовные ценности и любовь к Родине.
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