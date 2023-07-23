Общество 23 июля 2023, 16:04 Известный башкирский певец Радик Динахметов отправился в зону СВО Заслуженный артист Башкирии Динахметов отправился на службу в зону СВО РИА «Новости»

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Заслуженный артист Башкирии Радик Динахметов отправился служить по контракту в зону спецоперации. Певец начал проходить необходимую подготовку в медвзводе. Об этом сообщили в Telegram-канале радио «Юлдаш».

У Динахметова появилась новая должность — санитар медицинского взвода. Он проходит обучение по оказанию первой помощи раненым солдатам.

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«Также я должен пройти полную военную подготовку: окопы, марш-броски. Мы каждый день на полигоне», — сообщил музыкант.

Динахметов известен в республике как исполнитель песен «Пока ты есть в мире», «Скучаю по голубоглазой девушке» и других. Он успел выпустить семь музыкальных альбомов, четыре CD-диска и четыре видеоальбома.

Будущие контрактники из Москвы назвали патриотизм причиной решения уехать в зону СВО. По словам одного из них, важно на собственном примере прививать молодежи духовные ценности и любовь к Родине.