Известный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева

«Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи. Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии поселения», — сказал Островский.

Пашаева адвокат назвал психически нездоровым человеком и напомнил, что тот неоднократно был исключен из адвокатских палат и даже «сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме». Он пожалел актера, потому что тот «попал в руки шарлатана».

8 июня 2020 года Михаил Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречку и врезался в фургон «Лада». Водитель отечественного авто на следующий день скончался в больнице от полученных травм.

Сначала Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего и признал свою вину. Позднее на суде он отказался признавать свою вину.