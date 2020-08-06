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    06 августа 2020, 05:39

    Известный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева

    Наталья Жуковская

    Российский адвокат Александр Островский считает, что поведение адвоката Михаила Ефремова только ухудшает ситуацию и настраивает суд против актера. Почетный адвокат России в эфире НСН заявил, что Михаил Ефремов стал «жертвой» своего защитника Эльмана Пашаева.
    Известный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева

    «Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи. Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии поселения», — сказал Островский.

    Пашаева адвокат назвал психически нездоровым человеком и напомнил, что тот неоднократно был исключен из адвокатских палат и даже «сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме». Он пожалел актера, потому что тот «попал в руки шарлатана».

    8 июня 2020 года Михаил Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречку и врезался в фургон «Лада». Водитель отечественного авто на следующий день скончался в больнице от полученных травм.

    Сначала Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего и признал свою вину. Позднее на суде он отказался признавать свою вину.

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