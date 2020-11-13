Известные петербуржцы поддержали продажу алкоголя до 23:00

Актер театра и кино Алексей Нилов поддержал предложение.

«Алкоголь должен продаваться всегда: круглосуточно и круглогодично. Потому что он необходим всем людям. Если ограничить продажу алкоголя — людям будет плохо», — заявил он.

Писатель Лев Лурье также положительно воспринял идею.

«Отношусь невероятно положительно. Ничего плохого и ничего хорошего в этом нет, но я поддерживаю», — отметил он.

В то же время Лурье сомневается, что закон поможет в борьбе с нелегальной продажей спиртного. Этот бизнес в культурной столице несерьезный, плохо налаженный. Писатель допустил, что автор инициативы хочет составить конкуренцию барам, с которыми борется.

Санкт-Петербургу стоит брать пример с Москвы, где уже продают алкоголь с 23:00. К тому же Северная столица — большой туристический центр. Москвичи, которые хотят выпить в культурной столице после 22:00, остаются недовольны.

Писатель Илья Стогов думает, что депутаты решили продлить продажу алкоголя, чтобы поднять настроение петербуржцам во время пандемии коронавируса.

«Кино нет, гулять особо нельзя, поехать куда-то не светит. Ну хоть бухать! В этом и суть: не выходи из комнаты — сиди дома. Еду привезет курьер, денег на еду перечислят за то, что активно размножаешься, сделал много детей, а чтобы нескучно было — бухай. Вот такой „идеальный“ житель современного мегаполиса», — отметил Стогов.

Он тоже обратил внимание, что бизнес по продаже нелегального алкоголя в городе не так хорошо развит, чтобы с ним бороться.

Ранее в парламенте Санкт-Петербурга предложили продлить продажу алкоголя на один час — до 23:00. Автор законопроекта — глава комитета по законодательству Заксобрания города Денис Четырбок. Проект разработан в рамках эксперимента по борьбе с нелегальной продажей алкоголя, «наливайками» и контрафактом.