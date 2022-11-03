Известные бренды начали отказываться от рекламы в Twitter из-за прихода Илона Маска | 360°

Общество 03 ноября 2022, 14:39 Известные бренды начали отказываться от рекламы в Twitter из-за прихода Илона Маска Reuters: L’Oréal опроверг сообщение FT о заморозке рекламы в Twitter из-за Илона Маска flickr

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Мировые бренды начали отказываться от рекламы в Twitter из-за политики повышения цен нового владельца соцсети Илона Маска. Но только не французский L’Oréal. Производитель косметики опроверг агентству Reuters сообщения о заморозке бюджета на продвижение.

«L’Oréal не принимала никаких решений о приостановке расходов на рекламу в Twitter», — заявил представитель компании.

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Однако американский автопроизводитель General Motors Co действительно временно приостановил платную рекламную подписку, как только узнал о переходе Twitter в руки владельца Tesla. Администрация Twitter не стала это комментировать.

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Илон Маск заявил, что рассчитывает сделать из своей соцсети «самую уважаемую рекламную платформу в мире». К его приходу продажи рекламы составляли 90% доходов компании. Но, по информации агентства, еще на презентации в мае некоторые бренды и рекламные компании скептически отнеслись к его планам.

О том, что многие иностранные бренды прекратили сотрудничество с Twitter, сообщили источники газеты The Financial Times.

Ранее Илон Маск решил взымать по восемь долларов за верификацию аккаунтов в Twitter, сообщило РИА ФАН. Он сократил стоимость более чем вдвое, с 20 долларов, после того, как нововведение раскритиковал писатель Стивен Кинг.