Жительница столицы Дарья 7 февраля побывала на процедуре пилинга в салоне у врача, которого знает два года. Этот визит отличался от прошлых тем, что косметолог неожиданно начал ее домогаться. Запустил руку в джинсы и предложил продолжить свои действия.

Об этом девушка рассказала на своей страничке в Instagram.

«В течении процедуры мы с врачом не разговаривали. На мне были джинсы с высокой талией, оверсайз худи и футболка. Внезапно врач запустил руку ко мне под джинсы и проникнув пальцами под трусы предложил продолжить, от чего я, шокированная ситуацией, отказалась. На этом процедура была закончена», — написала Дарья.

Девушка связалась с администратором клиники и рассказала о случившемся.

Пострадавшая рассказала «Ленте.ру», что сначала ей предложили в качестве компенсации процедуру, затем целый курс, но затем договорились о денежной компенсации. Девушке предложили 150 тысяч рублей, но она потребовала вдвое больше. После этого из салона больше не звонили, а врач продолжает работу.

Дарья обратилась в полицию и написала заявление. Добавили храбрости ей сообщения других жертв врача, которых он также домогался во время процедур. В полиции ей заявили, что «5-7 жертв — это не доказательство». Косметолог утверждает, что его оболгали.

Американским гимнасткам, обвинившим врача спортивной федерации в домогательствах страховщики выплатят компенсацию в размере 2,1 миллиона долларов. Экс-доктор сборной Ларри Нассар приговорен к 300 годам тюрьмы.