Известная по Playbоу экс-чиновница из Тюмени нашла новую работу
Бывшая чиновница из Тюмени Анна Ануфриева теперь работает в туристическо-визовом центре. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По слова Ануфриевой, новый пост она заняла в начале января. Сейчас должность ей «действительно очень нравится».
«Я работаю менеджером в туристическо-визовом центре, помогаю людям оформлять документы для путешествий заграницу. Прошлая работа мне очень не нравилась, там было скучно. Теперь я нашла себя», — отметила экс-чиновница.
Ануфриева уточнила, что скандал из-за фотографий для эротического журнала остался в прошлом.
Ранее бывшая чиновница участвовала в конкурсе «Девушка года» по версии журнала Playboy. Для этого она сделала откровенные фотографии.