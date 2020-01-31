Известная по Playbоу экс-чиновница из Тюмени нашла новую работу

По слова Ануфриевой, новый пост она заняла в начале января. Сейчас должность ей «действительно очень нравится».

«Я работаю менеджером в туристическо-визовом центре, помогаю людям оформлять документы для путешествий заграницу. Прошлая работа мне очень не нравилась, там было скучно. Теперь я нашла себя», — отметила экс-чиновница.

Ануфриева уточнила, что скандал из-за фотографий для эротического журнала остался в прошлом.

Ранее бывшая чиновница участвовала в конкурсе «Девушка года» по версии журнала Playboy. Для этого она сделала откровенные фотографии.