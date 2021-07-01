Известная британская художница нарисовала портрет Шуры Би-2

Известную британскую художницу Элис Блумфилд пригласили для создания видеоряда на трек «Падал свет» группы Би-2. Сама мастер не раз принимала участие в создании музыкальных клипов, но работать для российской аудитории ей предстояло впервые, рассказала «Национальная служба новостей».

Группа Би-2 представила инсайт-видео на трек «Падал свет», вошедший в качестве B-side к синглу «Нам не нужен герой». Его премьера состоялась 1 июля на YouTube.

В создании трека принимали участие группа «Моя Мишель», пианист Глеб Колядин, барабанщик группы «Сплин» Алексей Мещеряков и бас-гитарист Антон Давидянц. В записи также принял участие экс-гитарист групп «Кино», «Поп-механика» и «Ю-Питер» Юрий Каспарян.