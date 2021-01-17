Известная блогерша родила дочь от 21-летнего пасынка

Популярная российская блогерша Марина Балмашева родила ребенка от своего 21-летнего пасынка. Она вышла за него замуж после того, как развелась с его отцом, с которым прожила 13 лет.

Блогерша сообщила в Instagram, что родила дочь весом 3,7 кг. Родители пока не выбрали ей имя.

Со своим мужем Алексеем она развелась в начале 2020 года, и уже летом вышла замуж за его сына. Она обратила внимание своих фолловеров, что никаких законов не нарушала, и не совращала молодого мужчину.

Психолог Наталья Наумова назвала ситуацию Балмашевой нестандартной. По ее словам, такие отношения могла спровоцировать детская травма женщины. В ее семье мог быть инцест или она наблюдала за интимными играми взрослых.