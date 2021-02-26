«Известия»: цены на подсолнечное масло планируют заморозить до осени

В России намерены до конца августа не будут повышать цены на подсолнечное масло. Стоимость литровой бутылки останется в пределах 95 рублей. Компании готовы на такой шаг для поддержки покупателей.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев в беседе с газетой «Известия» заметил, что потенциальные потери из-за этого в отрасли не оценивали. Если в качестве альтернативы выберут экспортную пошлину на подсолнечное масло, производители рискуют лишиться более существенных средств.

Соглашение о стабилизации цен на масло и сахар-песок заключили Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети. Стоимость продуктов с 16 декабря 2020 года зафиксировали на уровне 95 рублей за литр и 36 рублей за килограмм у производителей. В рознице речь идет о чеке на 110 и 45 рублей соответственно.

Договоренность действует до 1 апреля. Предложат ли компании изменения закупочной цены на продукцию после указанного срока, пока неизвестно. Власти пока тоже не делали официальных заявлений насчет продления соглашения.

В сентябре производители масла рассчитывают на новый урожай. Цены в такой ситуации могут даже снизиться. Пока что обстановка вокруг цен на сахар-песок и подсолнечное масло сбалансирована. Ни одна из сторон нарушать порядок не настроена.