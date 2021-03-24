«Известия»: торговые сети столкнулись с проблемами при закупках сахара и масла

С середины февраля региональные торговые сети и мелкие компании испытывают перебои с поставками сахара-песка и подсолнечного масла, рассказали «Известиям» источники на рынке. Речь идет о продуктах, цены на которые зафиксировало правительство.

Крупной торговой сети в месяц нужно около пяти тысяч тонн сахара-песка. При этом в марте компании заказывали у производителей по 25 тысяч тонн продукции, заявил один их собеседников издания.

По его словам, изготовители не хотели продавать такой объем по фиксированной цене, тем более излишков сахара у них не было.

Иногда сети закупают сахар на три-пять рублей дороже установленной цены в 36 рублей за килограмм, уточнил источник.

При этом повысить стоимость товара на полке они не могут — розничные цены мониторят антимонопольщики, налоговая служба, Росстат и Минпромторг.

В нескольких столичных магазинах на полках уже нет сахара-песка по фиксированной цене, выяснило издание.

Производители сахара рассказали «Ведомостям», что работают в рамках соглашения, а торговые сети хотят слишком много продукции.