«Известия»: субсидирование авиа- и ж/д перевозок предложили реформировать

В России может измениться механизм субсидирования проезда на воздушном и железнодорожном транспорте. Не исключено, что льготы оставят только для социально незащищенных слоев населения.

Пока что для всех категорий россиян на авиа- и железнодорожном транспорте действуют две программы субсидирования. Транспортная комиссия Госсовета намерена реформировать систему, сообщила газета «Известия».

Минтранс уже попросили рассмотреть вариант, при котором льготные поездки в самолетах и поездах останутся доступными для социально незащищенных жителей страны. Целесообразность сохранения соцподдержки для всех россиян в виде дотаций на авиа- и железнодорожные путешествия ведомству придется обосновать.

Правительство получило рекомендации увеличить финансирование региональных авиаперевозок из-за их большей востребованности. Бюджетные средства, предположительно, могут перераспределить с поездов на авиацию.

Эксперты назвали переход к адресной поддержке эффективной и давно назревшей мерой. Она позволит улучшить экономику пассажирских перевозок. Одновременно с этим, по мнению специалистов, вырастет качество финансовой поддержки населения.