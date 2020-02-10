«Известия»: стратегический запас медицинских масок создадут в России

Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился создать в стране резерв медицинских масок на случай распространения коронавируса. Сейчас запаса в государственном резерве нет.

Еще до 7 февраля Росрезерв, Минпромторг и Минфин должны были солидарно оценить, как много и каких именно средств индивидуальной защиты следует закупить в стране. Ожидалось, что ведомства подсчитают и необходимую для закупок сумму. Срок поручения истек, но масок в резерве так и не появилось, сообщила газета «Известия».

В России есть возможность выпускать до 900 миллионов масок в год, отечественные мощности это позволяют, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Всего, по его словам, в России существует 20 предприятий по производству медицинских масок и они уже увеличили выпуск.

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину, что на фоне существующего ажиотажа, связанного с коронавирусом, отдельные аптеки взвинтили цены на маски до 70–100 рублей. Глава государства поручил лишать лицензии и закрывать аптеки, которые рассчитывали получить несправедливые прибыли на общем фоне распространения инфекции.

По состоянию на утро понедельника, 10 февраля в мире зарегистрировано 40 614 случаев заражения коронавирусом. Умерли 910 человек. Смогли победить болезнь 3324 человека.