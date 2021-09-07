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    07 сентября 2021, 02:59

    «Известия»: списки претендентов на переселение из аварийного фонда предложили расширить

    Александра Ломейко

    Близким родственникам собственников ветхого жилья планируют предоставить право получать новые квартиры. Законопроект в Госдуме должны рассмотреть в осеннюю сессию.

    Документ разработали в заксобрании Вологодской думы, сообщила газета «Известия». Его авторы указали, что процесс признания дома аварийным обычно длится довольно долго, как и реализация госпрограмм по переселению.

    «Многие члены семьи не доживают до момента получения жилого помещения взамен аварийного», — отмечено в пояснительной записке к проекту закона.

    Сейчас Жилищный кодекс гарантирует предоставления другого жилья вместо аварийного только его непосредственным владельцам и тем, кто получил право собственности на помещение в порядке наследования.

    В случае дарения, причем после признания недвижимости аварийной, россиянам рассчитывать на новую квартиру не приходится. Хотя они и считаются наследниками.

    «Размер возмещения всегда в разы меньше стоимости новой квартиры, предоставляемой по программе переселения», — отметили авторы документа.

    Они добавили, что в итоге близкие родственники, которые зачастую живут вместе с собственником признанного аварийным жилья, лишаются права на переселение и единственной квартиры.

    Законопроект готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по ЖКХ. Во фракциях нижней палаты заметили, что реализация инициативы будет актуальна для тех людей, у которых другого жилья нет.