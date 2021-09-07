«Известия»: списки претендентов на переселение из аварийного фонда предложили расширить

Близким родственникам собственников ветхого жилья планируют предоставить право получать новые квартиры. Законопроект в Госдуме должны рассмотреть в осеннюю сессию.

Документ разработали в заксобрании Вологодской думы, сообщила газета «Известия». Его авторы указали, что процесс признания дома аварийным обычно длится довольно долго, как и реализация госпрограмм по переселению.

«Многие члены семьи не доживают до момента получения жилого помещения взамен аварийного», — отмечено в пояснительной записке к проекту закона.

Сейчас Жилищный кодекс гарантирует предоставления другого жилья вместо аварийного только его непосредственным владельцам и тем, кто получил право собственности на помещение в порядке наследования.

В случае дарения, причем после признания недвижимости аварийной, россиянам рассчитывать на новую квартиру не приходится. Хотя они и считаются наследниками.

«Размер возмещения всегда в разы меньше стоимости новой квартиры, предоставляемой по программе переселения», — отметили авторы документа.

Они добавили, что в итоге близкие родственники, которые зачастую живут вместе с собственником признанного аварийным жилья, лишаются права на переселение и единственной квартиры.

Законопроект готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по ЖКХ. Во фракциях нижней палаты заметили, что реализация инициативы будет актуальна для тех людей, у которых другого жилья нет.