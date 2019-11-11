«Известия» сообщили о первой в истории утечке базы данных из ВТБ

РКН: за покупку персональных данных придется ответить Подробнее

В беседе с сотрудниками издания автор объявления пояснил, что из три из пяти тысяч строк в базе ранее не фигурировали нигде, и поэтому он готов их продать за 10 рублей за единицу.

Оставшиеся две тысячи строк обойдутся по шесть рублей за строку, так как ранее эти данные уже были в чужих руках.

Несколько человек, чьи данные предложили купить, подтвердили «Известиям», что в данный момент они держат депозитные счета в банке. Один из клиентов даже назвал конкретную сумму на своем счете, которая полностью совпала с указанной в базе.

В самом ВТБ заявили, что оказавшиеся в открытом доступе данные были актуальны в 2016 году, Кроме того, в кредитном учреждении уточнили, что уже провели внутреннее расследование.

Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что его ведомство готовит предложения по установлению административной ответственности не только за распространение украденных баз персональных данных, но также и за их покупку и последующую перепродажу. Документы для обсуждения планируют вынести к весне следующего года.