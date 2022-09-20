«Известия»: россияне заявили, что лучше всего справиться с осенней хандрой помогает секс | 360°

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Власть
20 сентября 2022, 12:43
Депутаты Госдумы рассмотрят введение в УК терминов «мобилизация» и «военное время»
Подмосковье
20 сентября 2022, 12:34
Команда из ДНР сыграла на баскетбольном турнире в Химках
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Наука
20 сентября 2022, 12:31
"Академия выродилась". Профессор Чумаков не счел кандидатов на пост главы РАН подходящими
Подмосковье
20 сентября 2022, 12:30
Более 150 нарушений в подаче электричества и воды устранили в Подмосковье за неделю
Подмосковье
20 сентября 2022, 12:18
Редкий вид безногой ящерицы из Красной книги впервые обнаружили под Коломной
Общество
20 сентября 2022, 12:14
«АвтоВАЗ» предложил позволить тратить маткапитал на покупку отечественных машин
Общество
20 сентября 2022, 12:13
Россиянам порекомендовали иметь при себе наличку в Турции
Подмосковье
20 сентября 2022, 12:06
Врачи из Подмосковья помогли девушке с 50 узлами в матке сохранить возможность стать мамой
Важное
20 сентября 2022, 12:05
Лукашенко пообещал, что через Белоруссию Россия не получит удар в спину