«Известия»: россияне заявили, что лучше всего справиться с осенней хандрой помогает секс | 360°

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«Известия»: россияне заявили, что лучше всего справиться с осенней хандрой помогает секс

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Результаты совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и ювелирной компании SOKOLOV показали, что лучше всего справиться с осенней хандрой россиянам помогает секс. Так ответили 34% опрошенных, написали «Известия».

Еще 32% респондентов заявили, что покупка ювелирных украшений доставляет не меньше радости в осенне-зимний период. Примерно 24% россиян борются с осенней хандрой с помощью покупки новых гаджетов, а 18% — с помощью покупки техники для дома.

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Около 22% россиян рассказали, что предпочитают в период осени бороться с грустью с помощью фильмов и сериалов, 19% — предпочитают проводить время с друзьями. Еще 17% респондентов отправляются в спортзал.

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Бороться с грустью с помощью алкоголя предпочитает каждый пятый россиянин, говорится в исследовании.

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