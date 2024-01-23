Общество 23 января 2024, 16:07 «Известия»: мужчины живут меньше женщин из-за тяжелой работы и вредных привычек

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Минздрав РФ указал на увеличение продолжительности человеческой жизни. Однако разрыв данного показателя между мужчинами и женщинами сохраняется. Эксперты в области медицины объяснили причину такой ситуации в беседе с «Известиями».

По словам специалистов, ранняя смерть представителей сильного пола связана с работой в отраслях, где присутствует повышенная опасность для здоровья.

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Кроме того, угрозу для жизни представляют стресс, отсутствие физической активности, курение и злоупотребление алкоголем. Женщины в вопросе своего состояния демонстрируют большую сознательность, добавил сайт «Мир 24».