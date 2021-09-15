«Известия»: мошенники перенесли фишинг в Telegram

В мессенджере Telegram зафиксировали всплеск фишинговых сообщений с использованием банковских брендов. Мошенники выходят на многомиллионную аудиторию благодаря рекламным постам.

В кредитных организациях рассказали газете «Известия», что наибольший риск для клиентов возникает как раз в социальных сетях и мессенджерах. Зачастую ресурсы не отвечают за размещение рекламной информации и не обеспечивают безопасность пользователей. Причем некоторые площадки, получив от злоумышленников деньги, публикуют непроверенные данные.

Фишинг в Telegram в основном нацелен на выманивание у пользователей денег. Им предлагают поучаствовать в различных акциях и получить бонусы за прохождение опросов. Иногда мошенники маскируют свою деятельность под корпоративные порталы по сбору данных о сотрудниках или эксплуатируют тему с единоразовыми выплатами.

Специалисты отмечают, что раньше у клиента пытались списать собственные средства. Теперь зачастую вынуждают взять заменые и похищают уже их. Распространено и мошенничество под видом якобы инвестирования: у держателя карты узнают личные данные, в том числе коды с паролями.

Telegram-каналов с финансовой тематикой множество. Многие предлагают размещение платной рекламы. А предлагаемый для продвижения контент внимательно не рассматривают.

Фишинговых атак, по данным ЦБ, во втором квартале 2021 года стало вдвое больше.