«Известия»: Минздрав подготовит расширенный список противопоказаний к вакцинации

Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Источники говорят, что перечень, скорее всего, может быть сформирован уже в середине текущего месяца. Обсуждается вариант, когда этот список будет внесен во временные рекомендации по вакцинации. В августовскую версию уже включали такие данные.

«В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — рассказал «Известиям» еще один источник, близкий к министерству.

В Минздраве в ответ на запрос отметили, что перечень будет коррелировать со списком противопоказаний, который указывается в инструкциях к каждому из препаратов, одобренных на данный момент в России.

По словам врачей, показаний для того, чтобы получить постоянный медицинский отвод от вакцинации, все еще не так много. Прививку разрешается ставить больным с онкологическими заболеваниями, если они находятся в стадии ремиссии. Нет запретов и для тех, у кого есть аутоиммунные болезни — в случае, если люди при этом получают грамотную терапию.

На текущий момент в Москве работает система получения медицинского отвода на портале Госуслуг — пока в пилотном режиме. Ожидается, что с 1 февраля такая функция станет доступной во всех российских регионах.