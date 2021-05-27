«Известия»: контроль за выдачей медсправок на оружие в России станет жестче

В России с 1 марта 2022 года ужесточат контроль за выдачей справок на оружие. Все медицинские освидетельствования после этого будут формироваться в электронном формате.

Изменения намерены внести в два закона — «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», сообщила газета «Известия». Определяющий их законопроект Госдума должна принять до конца весенней сессии, но в силу документ вступит почти через год.

В правительстве дали положительный отзыв на инициативу, но предложили отсрочить начало ее действия.

«Срок будет установлен с 1 марта следующего года. Это позволит окончательно синхронизировать между собой информационные системы, запустить их на полную мощность, так как закон не предусматривает альтернативы», — уточнил один из авторов документа, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что после вступления изменений в силу «автоматически все медосвидетельствования могут формироваться только в электронной форме».

Разработанные депутатами нормы предполагают, что после обследования россияне получат заключение от врача в электронном формате. Данные попадут в государственную информационную систему. Ее оператором будет Росгвардия. Проходить медицинское освидетельствование россиянам придется за свой счет, справка действительна год со дня получения.

В кабмине также выступили за создание механизма, который позволил бы гражданину вернуть оружие и разрешительные документы при условии отсутствия противопоказаний в результате внеочередного медосвидетельствования.

Проводить экспертизу смогут только медицинские организации, относящиеся к государственной или муниципальной системе здравоохранения. Она должна включать в себя психологическое тестирование.