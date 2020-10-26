«Известия Hall» закрыли за нарушения антиковидных мер

Роспотребнадзор закрыл «Известия Hall» за нарушения антиковидных мер до решения суда. Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг Москвы.

Деятельность концертного зала «Известия Hall» на Пушкинской площади приостановили, так как клуб нарушал коронавирусные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

Специалисты ведомства обследовали клуб 23 октября, во время концерта. Они заметили, что в заведении нарушается санитарное законодательство в рамках коронавирусных ограничений. В том числе не соблюдалась социальная дистанция между посетителями концерта, у людей не было масок и перчаток, а администрация заведения не исполняла обязательства по дезинфекции помещения.

По факту данных нарушений юридическое лицо было уведомлено о явке с целью составления протокола о временном запрете деятельности. Сегодня, 26 октября, было произведено фактическое приостановление деятельности до решения суда Даниил Кобразов главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора.

Материалы дела передадут в суд, который вынесет решение о наказании для концертного зала. Статья, по которой проходит зал «Известия Hall», предполагает наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток.